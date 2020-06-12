تعرف على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12/6/2020

سوف نوفيكم أعزاءنا الكرام على موقع عرب نيوز, على الأسعار الجديدة لسعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2020, حيث تغير أسعار الدولار أمام الجنية المصري في بعض البنوك مقارنة بختام تعاملات أمس الخميس.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر

سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 16,11 جنيه للشراء 16,21 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16,12 جنيه للشراء 16,22 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16,11 جنيه للشراء 16,21 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 16,11 جنية للشراء 16,21 جنيه للبيع.

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سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي نحو 16,13 جنيه للشراء 16,23 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك التجاري الدولي cib نحو 16,13 جنيه للشراء 16,23 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16,11 جنيه للشراء 16,21 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16,13 جنيه للشراء 16,23 جنيه للبيع.

وهناك عدة عوامل تؤثر على أسعار الدولار مقابل الجنيه, منها التدفقات التي تأتى من الخارج مثل العمالة التي تعمل في الخارج وكذلك قوة التصدير وقناة السويس وغيرها من العوامل التي تؤثر على الدولار, ومن المتوقع أن يشهد الجنيه بعض التحسن مقابل الدولار.