أسعار الذهب اليوم الجمعة 12/6/2020 في مصر

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أخر المستجدات التي طرأت على أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2020، حيث تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم فترتفع مرة وتنخفض مرة أخرى، فتابعوا معنا الآن لتعرفوا سعر أعيرة الذهب في سوق الصاغة المصري اليوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 يونيو 3 جنيهات خلال تعاملات الصباح، وقد حقق الذهب ارتفاعاً أخر اليوم خلال التعاملات المسائية بقيمة 3 جنيهات ليصبح إجمالي ارتفاع الصبح اليوم الجمعة 6 جنيهات، وهذا بالتزامن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب مسجلاً 1742 دولار مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 891.40 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 780 جنيه .

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سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668.55 جنيه.

سجل سعر الجنية الذهب نحو 6240 جنيه.

سجل سعر العالمي لأوقيه الذهب نحو 1742 دولار.

وتختلف سعر الدمغة والمصنعية في مصر من مكان إلى أخر وكذلك من محل إلى أخر, حيث يتوسط سعر الدمغة والمصنعية ما بين 65 إلى 100 جنية للجرام, وكذلك تتغير سعر الذهب في مصر من محافظة إلى أخرى وكذلك من صايغ إلى أخر حسب نوع الذهب وتكون قيمة الاختلاف بواقع 2جنية للجرام.