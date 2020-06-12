8 مشروعات قوانين على أجندة البرلمان.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، 8 مشروعات قوانين على أجندة البرلمان.. الانتخابات والموازنة فى انتظار أهم أسبوع تشريعى لـ«النواب».. 300 عضو بالشيوخ والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى بـ«النواب» و25% من مقاعده للمرأة.. و«تشريعية النواب»: نقلة نوعية فى الحياة النيابية ويعزز تعميق الممارسة الديمقراطية. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ 8 مشروعات قوانين على أجندة البرلمان .. الانتخابات والموازنة فى انتظار أهم أسبوع تشريعى ل ـ «النواب» .. 300 عضو بالشيوخ والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى ب ـ «النواب» و25% من مقاعده للمرأة.. و«تشريعية النواب»: نقلة نوعية فى الحياة النيابية ويعزز تعميق الممارسة الديمقراطية ـ «مدبولى» يوجه باستمرار المحليات فى إزالة أى اعتداء على أملاك الدولة.. المحافظات تواصل الحرب على مافيا «تعديات البناء».. إزالة 12425 مخالفة بناء و17986 على أراض زراعية.. إحالة 5020 حالة للنيابة العسكرية ـ الحكومة تنفى 12 شائعة فى أسبوع.. وتؤكد: لا صحة لوجود عجز فى الخامات الدوائية .. لا صحة لبيع بلازما المتعافين من كورونا .. استمرار العمل بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لاستقبال جميع الحالات.. " التعليم " تنفى الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة.. وصندوق مصر السيادى يخضع للرقابة بشقيها المالى والقانونى ـ رصد 37 مليون تغريدة من حسابات وهمية.. صفعة لأردوغان.. «تويتر » يحذف آلاف الحسابات المزورة لمطاردة المعارضة التركية Advertisements ـ بعد حبس «شيرى» وإحالة «مودة » للمحاكمة .. النيابة ترفع شعار «حماية المجتمع » فى مواجهة «مهاويس السوشيال ميديا » ـ من ملفات المخابرات والحرب على الإرهاب.. «الاختيار 2» و«هجمة مرتدة » و«القاهرة كابول ».. دراما 2021 لتخليد الأعمال الوطنية ـ اعتماد الأحوزة العمرانية ل 206 مدن و4482 قرية و18989 كفرا ونجعا وعزبة .. «الإسكان»: الدولة لن توسع الأحوزة على حساب الأراضى الزراعية ـ «الداخلية» تنتهى من خطة تأمين «الثانوية العامة».. تمركزات أمنية بمحيط اللجان.. وملاحقة صفحات الغش الإلكترونى



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