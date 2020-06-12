شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: إتاحة غرف وأقسام المستشفيات لاستقبال مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة التأمين الصحى، أنه تم التنبية على جميع مديرى الفروع والمستشفيات بأن يتم إتاحة جميع غرف وأقسام المستشفي لاستقبال مصابى فيروس كورونا، على أن يتم عمل امتدادات داخل اقسام الطوارئ والأقسام الأخرى لاستقبال جميع المرضى من مصابى فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.



