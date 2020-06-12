شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لقاءً عبر تطبيق الزووم مع وزير الرياضة والسياحة فى بيلاروسيا Sergei Kovalchuk، بحضور السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية والخارجية بالوزارة، وذلك استكمالا للاتصالات التليفونية مع نظرائه من وزراء السياحة فى كبرى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وخلال اللقاء بحث الوزيران سبل التعاون بين البلدين والاستعدادات والإجراءات الاحترازية فى كلتا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية بينهما عند عودتها اعتبارا من أوائل شهر يوليو، وذلك مع التركيز على المقاصد السياحية المصرية ذات الأهمية للجانب البيلاروسى وفى مقدمتها المدن السياحية الساحلية فى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والتى يتوجه إليها أكثر من 90% من السائحين البيلاروسيين.

وقد حرص وزير السياحة والآثار فى بداية اللقاء على الاستفسار من نظيره البيلاروسى عن القواعد الخاصة باستئناف السياحة القادمة من بيلاروسيا وما إذا كان هناك أية اشتراطات أو متطلبات خاصة بالسائحين القادمين من بلاروسيا.

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وقد أشار وزير الرياضة والسياحة البيلاروسى إلى أهمية العلاقات بين البلدين فى مجال السياحة، مؤكدا أن مصر من أهم المقاصد السياحية التى يزورها السائح البيلاروسي، كما أعرب عن رغبته فى إرسال وفد إعلامى إلى المقاصد السياحية المصرية الساحلية لإطلاق حملة صحفية للترويج لها ولغيرها من مقاصد السياحة الثقافية فى مصر.

كما وجه الدعوة لمشاركة مصر فى المعرض السياحى الذى تعتزم بلاده تنظيمة خلال الشهور القليلة القادمة. ومن جانبه رحب وزير السياحة والآثار بالدعوة ومشاركة مصر بالمعرض السياحى، كما أبدى ترحيبه باستقبال الوفد الإعلامى البيلاروسى.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بينهما لاسيما على المستوى الفنى بين ممثلى البلدين والذين سيعقدون اجتماعا فى منتصف شهر يونيو الجارى لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالتبادل السياحى بين البلدين وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.