شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام، حيث شهد سعر الذهب مساء اليوم الجمعة ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، للمرة الثانية، وذلك بعد ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر، إلي 1742 دولارا مع اقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس.



إصابة طارق سليمان طبيب المنتخب والزمالك السابق بـ" إصابة طارق سليمان طبيب المنتخب والزمالك السابق بـ" كورونا أصيب طارق سليمان، طبيب المنتخب الوطنى ونادى الزمالك السابق، بفيروس كورونا بعدمت جاءت نتيجة التحاليل التى أجراها إيجابية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخراً، ومكث طارق سليمان فى المستشفى لمدة 5 أيام ويقضى حالياً فترة عزل بالمنزل.



مقتل الداعشى السورى "أبو يعرب" فى غارة لسلاح الجو الليبى غرب مدينة سرت مقتل الداعشى السورى "أبو يعرب" فى غارة لسلاح الجو الليبى غرب مدينة سرت أكدت وسائل إعلام ليبية مقتل الإرهابى السورى سامر الأطرش، المكنى بـ "أبو يعرب الأثرى"، مع عدد من رفاقة التابعين لميليشيات تركيا والسراج فى ليبيا، وذلك إثر غارة جوية غرب مدينة سرت.

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام شهد سعر الذهب مساء اليوم الجمعة ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، للمرة الثانية، وذلك بعد ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر، إلي 1742 دولارا مع اقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس.

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف إزاى تحمى نفسك من كورونا أثناء الامتحان تنطلق امتحانات الثانوية العامة فى 21 يونيو الجارى، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل وإجراءات حماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

فيديو.. تخزين أدوية بروتوكولات علاج كورونا جشع أم خوف زائد؟ أظهرت أزمة كورونا العديد من الجوانب الإيجابية من تكاتف المجتمع وكثرة أعمال الخير، لكنها كشفت عن سلبيات كثيرة أبرزها تخزين الأدوية المستخدمة فى علاج كوفيد 19، سواء بسبب الخوف من نقصها أو اتباع نصائح طبية خاطئة أو للحصول على أرباح مالية كبيرة فى المستقبل القريب.

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي غادر منذ قليل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مدينة الغردقة مُتوجهاً إلى بلاده لقضاء إجازة هناك تستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين على أقصى تقدير، يزور خلالها أسرته، وسافر المدرب السويسرى من الغردقة وتحديداً من الجونة على متن طائرة خاصة بسبب ظروف الطيران التى كانت ستؤجل سفره مرة أخرى إلى بلاده من القاهرة.

رونالدو يخرق الحجر الصحى برحلة سريعة إلى البرتغال قبل قمة ميلان كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، كسر قواعد الحجر الصحي الخاصة بالسلامة والصحة، بعدما سافر فى رحلة قصيرة إلى بلاده البرتغال، على الرغم من القيود المفروضة على اللاعبين لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة مع استئناف النشاط الرياضى من جديد.



ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى اقترح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس تدشين مسابقة وجائزة مالية لأفضل ثلاث تغريدات لمتابعيه عبر حسابه بموقع "تويتر"، وذلك بعد أن طالبته أحد التعليقات بالتبرع بملبغ مبلغ مالي حيث كتبت :"ليه حضرتك متفرحش الفولورز بتوعك وتعمل جيف اواي علي مبلغ مالي بدون سبب".

Advertisements ناجية من مذبحة الإسماعيلية: الأب ارتكب الجريمة لإصابته بأزمة نفسية..صور ناجية من مذبحة الإسماعيلية: الأب ارتكب الجريمة لإصابته بأزمة نفسية..صور قال مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام، والذى استقبل الأسرة التى شرع الأب فى قتلها، وانتحر فى مدينة القنطرة غرب الإسماعيلية، إن الأم فور وصولها المستشفى، كانت فى وعيها، وأكدت أن زوجها هو من قام، بمحاولة قتل الأسرة وزوجة شقيقه، ثم انتحر بطعن نفسه بالسكين، بسبب معاناته من مرض نفسى.

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة الخليج 365 تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة الخليج 365 قدمت نشرة ”الخليج 365” الإخبارية، على منصات الموقع المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى، رصدا لأهم وأحدث الأخبار المحلية والعالمية اليوم الجمعة.



مرصد الأزهر: إفشاء الأسرار الزوجية أمر محظور وقد يؤدى إلى الطلاق مرصد الأزهر: إفشاء الأسرار الزوجية أمر محظور وقد يؤدى إلى الطلاق أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن من أكثر أسباب الطلاق أن يجد الزوج أصدقاءه يعرفون الحديث الذي دار بينه وبين زوجته، وذلك عقب جلسات الفضفضة بين زوجات الأصدقاء.

فيديو.. أغلى 10 لاعبين فى الدورى الإنجليزى تتصدر مجموعة من الأسماء المعروفة قائمة أغلى 10 لاعبين فى الدورى الإنجليزى

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد يرفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة إعلان بطل لمسابقة الدورى العام هذا الموسم، فى حال صدور قرار رسمى بإلغاء المسابقة، وتعقد اللجنة الخماسية سلسلة من الاجتماعات مع الأندية على دفعات بمقر الجبلاية خلال الأسبوع المقبل، بهدف التوصل لتصور نهائى بشأن عودة النشاط الرياضى، بعد تصريحات وزير الرياضة بشأن عودة التدريبات أول يوليو المقبل مع إمكانية عودة المنافسات فى أغسطس المقبل.

نجمات الفن يتحدين كورونا بالزواج وأعرف أكتر عيلة محظوظة فى رمضان "مع صحصاح" يقدم برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، حيث يتحدث خلال الحلقة عن نجمات الفن اللاتى واجهن فيروس كورونا بالرومانسية والزواج منهن ياسمين عبد العزيز ونيللى كريم، وتفاصيل القبض على زوج إيمان رمضان شقيقة النجم محمد رمضان، كما تتطرق حلقة البرنامج إلى الأكثر العائلات المحظوظة فى شهر رمضان الماضى.