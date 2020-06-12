وزير النقل: دخول برج إشارات السكك حديد قها الخدمة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، دخول برج قها لإشارات السكك الحديدية والمنطقة الأتوماتيكية بين قها وطوخ، الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية، بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 "SILL".

وأوضح الوزير في بيان له، الجمعة، أن المشروع يتكون من 19 برج رئيسي، و14 ثانوي و80 مزلقان، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 74.5% وتم حتى الآن دخول 9 أبراج رئيسية الخدمة وهي (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار - قها، بالإضافة إلى 8 أبراج ثانوية و42 مزلقان الخدمة، لافتًا إلى أن برج قها يتحكم في 42 سيمافور ضوئي و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيًا و24 موتور تحويلة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية على خط "القاهرة / الإسكندرية"، يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث، ما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات، وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان.

وأضاف وزير النقل، أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتًا إلى أنه جاري تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.​