الصحة: تقديم فحوصات وأدوية كورونا مجانًا بمستشفيات التأمين الصحي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
وجهت هيئة التأمين الصحي بوزارة الصحة، كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، بعدم تحصيل أي رسوم كشف أو أدوية أو فحوصات طبية (أشعات أو تحاليل) من غير منتفعي التأمين الصحي عند تقديم الخدمات لهم في مستشفيات الهيئة التي تقدم خدمة العزل والفرز.
جاء ذلك في خطاب وجهه الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى جميع فروع الهيئة ومستشفياتها.
وقال ضاحي إن القرار يأتي نظرا لما تمر به الدولة من ظروف مواجهة جائحة كورونا، وبناء على تعليمات وزيرة الصحة، واهتمام هيئة التأمين الصحي بدورها كقطاع طبي مهم بتوجيه طاقاتها وإمكانياتها بتخصيص عدة مستشفيات للعزل والفرز.
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