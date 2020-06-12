"الفحوصات مجانًا".. 6 قرارات من "التأمين الصحي" للتعامل مع مصابي "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة التأمين الصحي، عددًا من القرارات؛ لتوفير الرعاية الصحية للمصابين بفيروس "كورونا المستجد".

ونصت القرارات على التنبيه مشددًا بعدم رفض استقبال أي من مصابي "كورونا"، ويتم استقبال المريض وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة وإعطاء العلاج وفقا لبروتوكول العلاج الخاص، حتى في حالة عدم توافر أسرَّة بالمستشفى.

وشدد المنشور الذي أرسلته الهيئة إلى مديري الفروع والمستشفيات، على إتاحة جميع غرف وأقسام المستشفى لاستقبال مصابي "كورونا"، على أن يتم عمل امتدادات داخل أقسام الطوارئ والأقسام الأخرى لاستقبال جميع المرضى من المصابين.

كما يمنع خروج أي حالة من الاستقبال والطوارئ إلا بعد التنسيق مع مستشفى آخر وتحت مسؤولية وعلم إدارة المستشفى، كما يتم التنسيق مع مديرية الصحة أو الشؤون الطبية أو المكتب الفني.

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وشدد المنشور على التنبيه بتواجد مديري المستشفيات أو أحد نوابهم على مدار الـ24 ساعة، وليس النائب الإداري أو النوبتجي أو المدير المناوب.

كما يتم توقيع الكشف الطبي وعمل اللازم لجميع مرضى ومصابي "كورونا" على مدار الـ24 ساعة.

وفي وقت سابق، وجهت هيئة التأمين الصحي، كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، بعدم تحصيل أي رسوم كشف أو أدوية أو فحوصات طبية (أشعات أو تحاليل) من غير منتفعي التأمين الصحي عند تقديم الخدمات لهم في مستشفيات الهيئة التي تقدم خدمة العزل والفرز.