بعد حجبها لرفع أسعارها.. ضبط 17 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق لمكافحة جرائم التلاعب فى أسعار السلع وحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

وأثمرت الجهود عقب معلومات أكدتها تحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية؛ عن قيام بعض التجار بدائرة حي المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في حجب السجائر المحلية عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها دون مبرر.

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وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تم القيام بحملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزته (15470) علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول.

كما تم ضبط مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزته (1500) علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.