دون تفويض من أصجاب الحقوق الفكرية.. ضبط 197 ألف مطبوع تجاري بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكريةحملة أمنية مكبرة أسفرت جهودهم عن ضبط العديد من القضايا بالمخالفة على النحو التالى: فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات: ضبط (197500) مطبوع تجاري بدون تفويض من أصحاب الحقوق الأدبية والفكرية بداخل (مطبعة بنطاق دائرة قسم شرطة "عين شمس بالقاهرة"). كما ضبط صاحب مقهى بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لقيامه بعرض مصنفات فنية دون ترخيص، 2 محل ألعاب "سايبر" بنفس دائرة القسم؛ لقيام القائمين عليهما بإدارتهما دون ترخيص. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق، وجارٍ استمرار توجيه الحملات.

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