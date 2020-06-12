أخبار مصر | تركيب بوابات تطهير وتعقيم بمدارس القاهرة استعدادا لامتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيب بوابات تطهير وتعقيم بمدارس القاهرة استعدادا لامتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محافظة القاهرة، في تركيب بوابات تطهير وتعقيم إلكترونية بمدخل المدارس، استعدادًا لامتحانات الثانوية، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،على أهمية ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، منوهًا إلى بث قناة المديرية التعليمية أون لاين، لأقوى مراجعات الشهادة الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية لمختلف الشعب، ويقدمها نخبة متميزة من مدرسين القاهرة.

كما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على التعقيم الدوري بصفة يوميًا، داخل المدارس والدواوين والإدارات التعليمية.

وفي هذا الإطار، اجتمع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم 21 الشهر الجارى.

وأكد محافظ القاهرة على أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

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وأضاف محافظ القاهرة أن جميع اللجان التى ستُجرى بها الامتحانات سيتم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 97967 طالب وطالبة، مؤكدًا أنه طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبا إلى 14 طالبا أو أقل فى اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب الأمر الذى أدى الى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة من 281 لجنة إلى 310 لجنة رئيسية.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوافر كافة وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع التأكد من توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار.

وأكد المحافظ بأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ، مع نشر سيارات الطوارىء للتدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.