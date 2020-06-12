شكرا لقرائتكم خبر عن توافق مصري- جنوب سوداني على دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير المصري في جنوب السودان، محمد قدح مع بياتريس خميسا، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجنوب سودانية، حيث تناول اللقاء متابعة تطورات العلاقات الثنائية والدعم المصري لجهود مكافحة جائحة كورونا، وكذا ملف الترتيبات الأمنية في إطار اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أعربت الوزيرة الجنوب سودانية عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وتقدير جنوب السودان الكبير للدعم المصري المتواصل لها، كما أشادت بالتطور الذي تشهده العلاقات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.

هذا وثمنت وزيرة الخارجية الجهود المصرية المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار في مناطق الصراعات بالقارة الأفريقية، وقد اتفق الجانبان على أهمية مواصلة الجهود لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.