شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: ضبط وإحالة المتورطين في التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للنيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 73 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها حالة تعدى بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 175 متر مربع، و63 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 6596 متر مربع، و5 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 870 متر مربع، و3 حالات تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحه فدان، ليصل اجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدان و5 قيراط و16 سهم، و3605 حالة إزالة مباني بمساحة 487850 متر مربع.

شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.