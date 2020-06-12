شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة سداد مدفوعة ضريبة الجدول «أون لاين» عبر منظومة الإقرارات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم إتاحة سداد مدفوعة ضريبة الجدول «أون لاين» من خلال خدمات الدفع الإلكتروني على منظومة الإقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg، ويأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين والمسجلين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم، وكذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان سلامة كل من المسجلين والعاملين بالمصلحة.

وأشار عبدالقادر، في بيان صحفى، الجمعة، إلى أن طرق السداد المتاحة من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الالكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة المسجل.

جدير بالذكر أنه تمت إتاحة خدمة سداد الضريبة المستحقة عبر المنظومة الإلكترونية للإقرارات الضريبية ولنماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وللمساهمة التكافلية ببطاقات الدفع الالكتروني.