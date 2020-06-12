شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لشهر يونيو الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بأنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة والمستقلة، يوم الثلاثاء ١٦ يونيو، وذلك بعد الاتصالات والاتفاق الذي تم مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن الإدارة المالية بالنقابة أنهت كل الإجراءات، حيث سيتم تحويل البدل لحسابات وبطاقات الصحفيين من صباح الثلاثاء.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين قد قام بتكليف محمد شبانة ليتولى مؤقتا مهام أمين الصندوق بجانب عمله كسكرتير عام للنقابة لخبراته في هذا المجال وذلك لحين شفاء الزميل حسين الزناتى، أمين الصندوق.