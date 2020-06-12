شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد «النواب» الأسبوعي: برقية دعم للسيسي وإحالة قانون «الشيوخ» للجنة الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مجلس النواب جهوده التشريعية والرقابية على مدار يومي عمل متتاليين حرصاً على المصلحة العامة مع مراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وتطبيق جميع توصيات وضوابط منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.

وبدأت جلسة الأحد الموافق 7 يونيو الجاري حيث استهل المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور على عبدالعال جلسته بالموافقة على إرسال برقية دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.

وأكد الدكتور عبدالعال أن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم يبارك سعيكم الحثيث نحو رأب الصدع بين الأشقاء في ليبيا والحفاظ على وحدة شعبها باعتبارها الإمتداد الطبيعي للأمن القومي المصري، وحذر المجلس من التدخل التركي السافر في ليبيا وتداعياته على الأمن القومي المصري والعربي.

كما أحال الدكتورعبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر و60 نائباً آخرين بشأن قانون مجلس الشيوخ إلى لجنة الشؤون الدستورية، وكذلك مشروع قانون مقدم من ذات النائب و60 نائباً آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية .

أكد عبدالعال أن هذه القوانين بها نصوص جيدة تسمح لكل القوى السياسية أن تكون موجودة في قوائم متوازنة، كما أن الأحزاب ستضع معايير في غاية الدقة لاختيار هذه القوائم، وحذر رئيس المجلس من تسلل أي شخص غير مرغوب فيه إلى قائمة انتخابية سيجعلها محل نقد من الرأي العام حتى وإن نجحت، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية سيولون عناية خاصة بمشروعي القانونين ليخرج القانون بما يحقق مصلحة الوطن ويرضى الرأي العام الذي يتطلع إلى حياة نيابية تعبر عنه.

وخلال الجلسة صرح الأستاذ الدكتور على عبدالعال بعدة تصريحات وهي أن المجلس لديه التزام دستوري بالانتهاء من الموازنة العامة، معلناً أن المجلس سيبدأ في مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/ 2021 الأسبوع المقبل.

وطالب النواب بضرورة ترشيد الوقت خلال مناقشة مشاريع القوانين حتى يتمكن البرلمان من انجاز التشريعات الهامة المعروضة عليه دون إهدار للوقت، لافتاً إلى أن البرلمان ينعقد في ظروف غير آمنة في ظل جائحة كورونا، وأضاف «أمامنا عدد من الجلسات وينهى هذا المجلس دور الانعقاد الحالي ونبدأ التجهيزات لجولة انتخابية جديدة.

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وحول امتحانات الثانوية العامة، قال رئيس المجلس إن الثانوية العامة خط أحمر وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع هذا الملف، وهناك تنسيق على أعلى مستوى لإجراء الامتحانات بشكل يضمن صحة الطلاب وتأمين مستقبلهم، خصوصاً أن هناك معايير عالمية خاصة بشهادة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن الامتحانات ستتم وفق الأولويات الموضوعة لها، جاء ذلك رداً على مطالبة عدد من النواب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة في ظل مخاطر جائحة كورونا.

وحذر الدكتور عبدالعال من مخاطر عشوائية البناء دون ترخيص، مؤكداً أن البناء خارج الكردون في الأراضي الزراعية أمر مرفوض، مشيراً إلى مخاطر تحويل المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات إذا لم نحدث التوازن المطلوب، وقال الدكتور عبدالعال: «لن نقبل بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية».