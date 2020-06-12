شكرا لقرائتكم خبر عن عملية لاستئصال جزء من أمعاء مصابة بـ«كورونا» في مستشفى عزل ملوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكن فريق طبي بمستشفى العزل بملوي بالمنيا، الجمعة، من إجراء عملية جراحية واستئصال جزء من الأمعاء لسيدة عمرها 26 سنة، مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل.
وقال مصدر داخل مستشفى العزل، إن هي العملية التي أجريت للمريضة قام بها الأطباء يوسف إسحاق، وطارق عشماوي، وكمال رمضان توفيق، وتمت العملية بعد استكشاف جسم غريب نتيجة عملية قيصرية تمت خارج المستشفى.
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