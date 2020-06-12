شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل حملات إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الأجهزة المحلية بالتسيق مع الأجهزة الأمنية في محافظات الجمهورية عدة حملات لإزالة لتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إزالة برجين مخالفين بمدينة بنها بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، البرج الأول من 9 طوابق والثانى من 8 طوابق بمساحة إجمالية تصل إلى 2660 متر مربع.

ولفت «الهجان» إلى أن اجمالى ما تم ازالته من تعديات متنوعة سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء بالمخالفة داخل الحيز العمراني بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في إبريل الماضى وحتى اليوم ارتفع ليصل إلى 847 حالة، وتم استعادة 17 فدان و7 قيراط و15 سهم أرض زراعية و24467 متر مربع أرض أملاك دولة، وتمت إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني بمساحة 45332.4 متر مربع.

وكشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالات فورية لـ 29 قرار تعدى على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة قويسنا على مساحة 1200 متر مربع طريق طنطا –شبين الكوم وقويسنا.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إزالة ١٨ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية ١٧ قيراط و٢٨ سهم، وتم ازالتهم إزاله كليه في المهد وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

وأشار اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إلى إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 73 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، وأعلن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا ان الوحدات المحلية إزالة 165 حالة تعد.

وفي أسيوط، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتمكنت من تنفيذ 34 قرار إزالة.

وأكد «سعد» على مواصلة أجهزة المحافظة حملاتها وجهودها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذًا للقانون وإحالتهم للنيابة العسكرية.

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وأوضح محافظ أسيوط ، أن هذا يأتي لمنع استغلال البعض للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، لافتاً إلى شن عدة حملات لتنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي منفلوط والغنايم.

وترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة لإزالة المخالفات والتعديات بمركز منفلوط بمشاركة حسام مهران رئيس المركز ونوابه ومساعديه ورؤساء الوحدات القروية ومسؤولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن، وتم تنفيذ 7 قرارات إزالة بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم شن حملة مكبرة بمركز الغنايم برئاسة جاد الله مشرف رئيس المركز أسفرت عن تنفيذ 27 قرار إزالة منها عدد 5 حالات لتعديات على أملاك دولة بمساحة 9 فدان و166 متر وعدد 8 حالات تنظيم بمساحه 790 متر وعدد 9 حالات تعديات على زراعة بمساحة 9 قيراط و4 أسهم وعدد 2 حالة تعدي على أملاك ري بمساحه 103 متر و3 أسهم وعدد 3 حالات تعدي على طرق بمساحه 360 متر و3 أسهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة حيث يترأس نائب المحافظ المهندس عمرو عبدالعال حملات مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب وحملات مراكز الجنوب تتم تحت إشراف اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، وحملات المراكز الشمالية تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، وتستهدف إزالة مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.