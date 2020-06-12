شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لبحث سبل عودة عدد من العاملين ضمن بعثة وزارة التربية والتعليم بدولة الصومال في ظل انتشار جائحة كورونا.

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاية أبنائها في الخارج، في ظل الأوضاع التي يمر بها دول العالم بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه ورد استغاثة من المعلمين العاملين في دولة الصومال ضمن بعثة وزارة التربية والتعليم، يرغبون في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على السعي لتنسيق رحلة لاعادة المعلمين من الصومال .التفاصيل عبر موقعنا :