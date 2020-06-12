خدمات تقدمها وزارة التضامن للنقابة العامة للصيادين

قامت وزيرة التضامن الاجتماعي الأستاذة نيفين القباج باستقبال وفد كبير من النقابة العامة الخاصة بالصيادين في محافظة كفر الشيخ وذلك من أجل البحث في جميع الأيام الدعم المقدمة لفئة من الصيادين والقيام بتوفير الحماية الاجتماعية لهم في ظل الظروف التي تواجه البلاد في الآونة الأخيرة.

فقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بعرض جميع الخدمات التي تقدمها للنقابة العامة للصيادين في المحافظة ومن أهم هذه الخدمات:

– القيام بتقديم الدعم النقدي الخاص بكل موسم لجميع الصيادين طوال فترة توقف عملهم.

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– قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل دراسة علاقتهم بالتأمين الصحي.

– القيام بعمل مشروع صغير لجميع الصيادين.

– استفادة من 200 أسرة من نظام تكافل وكرامة.