الاستعلام على درجة الحرارة المتوقعة يوم الجمعة

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالتأكيد على أن معظم البلاد ستتعرض لامتداد منخفض الهند الموسمي كما أن شمال البلاد سيتعرض لامتداد مرتفع في العروض الوسطى في منطقة العروض الوسطى المطلة على البحر المتوسط.

فتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون حار في النهار في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيكون معتدل في السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وسيكون حار في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وحار للغاية في جنوب الصعيد ومن المتوقع أن يكون الطقس بارد ليلاً في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وسيكون لطيف في شمال وجنوب الصعيد كما أنها حذرت من احتمال حدوث شبورة في الصباح في مناطق متفرقة في غرب البلاد.