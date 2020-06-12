حصاد الوزارات.. الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 206 مدن و4482 قرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم : الأوقاف: إقامة خطبة الجمعة القادمة من مسجد السيدة زينب بحضور 20 مصليا وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال بالأرقام.. تعرف على خسائر شركات الطيران فى 2020 بسبب كورونا رئيس امتحانات الثانوية العامة يوجه نصائح يوم الامتحان للطلاب لتحقيق التفوق التموين تكذب شائعة زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل القطارات من الأحد بعد تقليص ساعات الحظر التنمية المحلية: الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 206 مدن و4482 قرية الآثار تطلق مسابقة أون لاين للأطفال من سن 12 وجوائز للفائزين Advertisements المترو: لا تعديل فى مواعيد التشغيل بعد تقليص ساعات حظر التجوال الصحة تكشف 5 طرق للحماية من عدوى كورونا.. اعرف التفاصيل الزراعة: لجان متابعة لزراعات الذرة الشامية والرفيعة لزيادة الإنتاج وزارة البيئة: عقوبات لمن يثبت تعامله مع مخلفات كورونا بشكل ضار للصحة وزير التعليم العالى: مصر تتقدم 4 مراكز فى التصنيف الأسبانى للنشر العلمى الرى: إزالة 271,568 ألف مخالفة على نهر النيل والمجارى المائية وزير النقل يعلن دخول برج قها لإشارات السكك الحديد الخدمة بعد انتهاء التطوير الزراعة: ارتفاع صادرات الموالح لـمليون و361 ألف طن لجميع الأسواق العالمية القوى العاملة: إلغاء وإيقاف نشاط 9 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

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