حصاد الوزارات.. الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 206 مدن و4482 قرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم :
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