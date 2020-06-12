شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الليبى يستهدف مرتزقة تركيا خلال تقدمهم نحو سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات سلاح الجو الليبى، الجمعة، غارات على مواقع وتمركزات ميليشيات مسلحة ومرتزقة سوريين تدعمهم أنقرة خلال محاولتهم التقدم نحو سرت. وقال مصدر عسكرى ليبى لـ"الخليج 365" إن النظام التركى يدفع المرتزقة والمسلحين نحو مدينة سرت فى إطار مخططهم للسيطرة على منطقة الهلال النفطى التى يتولى الجيش الوطنى الليبى تأمينها. Advertisements

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