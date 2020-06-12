شكرا لقرائتكم خبر عن ناجية من مذبحة الإسماعيلية: الأب ارتكب الجريمة لإصابته بأزمة نفسية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام، والذى استقبل الأسرة التى شرع الأب فى قتلها، وانتحر فى مدينة القنطرة غرب الإسماعيلية، إن الأم فور وصولها المستشفى، كانت فى وعيها، وأكدت أن زوجها هو من قام، بمحاولة قتل الأسرة وزوجة شقيقه، ثم انتحر بطعن نفسه بالسكين، بسبب معاناته من مرض نفسى.

وأضاف، المصدر الطبى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن مستشفى الإسماعيلية العام، استقبل الزوجة وزوجه شقيق الأب المنتحر وبناته الإثنين، مصابين بطعون فى البطن والظهر والصدر، وتم إنقاذ حياتهم الأربعة، بعد إجراء عمليات سريعة لهم، مشيرُا إلى أن الزوجة كانت حامل في في الشهر الخامس، ومصابة بعدة طعنات نافذة في البطن حتى الرحم، ما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة، بينما أصيبت بنات الرجل طعنات نافذه في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي مع قطع في المعده والأمعاء، وطعن أيضًا زوجة أخيه الحامل في الشهر السادس، ما تسبب في وفاة الجنين أيضًا وقطع في الأمعاء، مؤكدًا أن إحدى البنات فى حالة صحية حرجة للغاية، بينما أصبحت الأسرة الآن فى العناية المركزة وفقد أفرادها الوعى.

كان ”الخليج 365” قد نشر الصور الصادمة للعائلة المشروع فى قتلها من قبل الأب، حيث تعود تفاصيل الواقعة، عندما سمع أهالى عزبة المهندس إسماعيل القرقاري بنمرة 2 بمدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، باستغاثة من منزل أحد الأسرة، وعند الوصول للمنزل، فوجئوا بمصرع الأب بالطعن، وتم إنقاذ الزوجة وطفلتيه، وزوجة شقيقهن بعد نقلهم لمستشفى الإسماعيلية العام.

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الواقعة، تم تفسيرها على الفور حسب شهود عيان، بأنها محاولة قتل الأب لأسرته ثم انتحاره، إلا أن تحريات المباحث لم تعلن حتى الآن، بينما الواقعة تبدو غريبة، وهناك علامات استفهام كثيرة سوف تكشف عنها تحريات المباحث.

تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من اللواء محمود هندي، رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود اخطار من العميد ياسر ياسين، مأمور مركز القنطرة غرب يفيد بورود بلاغ بالعثور على رجل مقتول بالطعن وإصابة أسرته وزوجه شقيقه بالطعن.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن أب يدعى "م.ا.ا" وشهرته حمادة 35 سنة، "فلاح"، من أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقاري بنمرة 2 بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، مقتول بالطعن، وغارق فى دمائه، وهناك شروع فى قتل طفلتيه، تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات، وأصيبوا بطعنات وخضعت الزوجة وزوجه شقيقة الأب، لإجراء عملية جراحية فى مستشفى الإسماعيلية العام، في محاولة لإنقاذ حياتها بعد طعنها بجرح طعنى فى البطن، بينما قتل الزوج، كما تم نقله طفلتيه إلى مستشفى الإسماعيلية العام، فى حالة خطرة، وخرجت أحشاء أحدى بناته من شدة الطعنة.

واكتشف الطاقم الطبى بمستشفىالإسماعيلية العام، أثناء محاولة إنقاذ الزوجة وزوجه شقيق الأب، أن الزوجة حامل في في الشهر الخامس، ومصابة بعدة طعنات نافذة في البطن حتي الرحم، مما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة، بينما أصيبت بنات الرجل طعنات نافذه في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي مع قطع في المعده والأمعاء، وطعن أيضًا زوجة أخيه الحامل في الشهر السادس، مما تسبب في وفاة الجنين أيضًا وقطع في الأمعاء، وحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمكان الحادث للتحقيق في الواقعة.