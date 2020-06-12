شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. بريطانيا تبلغ أوروبا بانتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخطرت الحكومة البريطانية ، الاتحاد الأوروبي رسمياً بانتهاء الفترة الانتقالية لعملية الانفصال البريطاني عن عضوية الاتحاد، المعروفة إعلامياً باسم "بريكست" فى ديسمبر المقبل.

وقالت صحيفة دايلى ميل البريطانية إن الاتحاد الأوروبى قد تم إخطاره رسميا بأن بريطانيا ستكمل انفصالها الأخير عن الكتلة فى ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلن وزير شئون الحكومة البريطانية مايكل جوف اليوم الجمعة، حيث قال إن لحظة التمديد قد مرت الآن.

وجاء إعلان جوف فى الوقت الذى طالبت فيه الوزيرة الأولى لاستكنلدا نيكولا ستورجيون ونظيرها فى ويلز مارك دراكفورد بأن يتم مد الفترة الانتقالية لما بعد بريكست حتى 2021.

وفى خطاب مشترك لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، قالت ستروجيون ودراكفورد إن القضايا الأساسية لا تزال قائمة بين مفاوضى بريطانيا والاتحاد الأوروبى بعد أحدث جولة من المحادثات حول اتفاق، والمغادرة فى ديسمبر، ستكون متهورة بشكل غير عادى.

والتقى جوف اليوم، الجمعة، بنائب رئيس المفوضية الأوروبية للعلاقات بين المؤسسات ماروس سيفكوفيك، وقال أنه أكد رسميا أن بريطانيا لن تمدد الفترة الانتقالية، وأن لحظة التمديد قد ولت.

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من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة البريطانية تأجيل تطبيق قيود كاملة على حدود بريطانيا مع الاتحاد الأوروبى 6 أشهر على الأصل بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست.

وسيظل مطلوبا للبضاءئع القادمة من أوروبا أن تحتفظ بسجلات بدءا من العام المقبل بشان التعريفة المطلوب دفعها، لكن لن يطلب منها دفعها حتى يوليو.

ونقلت صحيفة إندبندنت عن مصدر حكومى فى وقت سابق ، الجمعة، قوله إنهم يدركون تأثير وباء كوونا على الأعمال فى بريطانيا، ويستعيدون السيطرة على قوانين وحدود بريطانيا بنهاية العام، مضيفا "سنتخذ نهجا براجماتيا ومرنا لمساعدة الشركات فى التكيف مع التغييرات وفرص الوجود خارج السوق الموحدة والاتحاد الجمركى".

وقالت مصادر بريطانية أنه ما لم تتفق لندن وبروكسل على عقد اجتماع أخر قبل نهاية يوليو، فإن هذه ستكون الفرصة الأخيرة لطلب مد الفترة الانتقالية.