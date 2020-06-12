مصر | ضبط شخصين لحجبهما 17 ألف علبة سجائر بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لحجبهما 17 ألف علبة سجائر بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمكافحة جرائم التلاعب فى أسعار السلع وحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وتمكنت من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بحجب قرابة 17 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام بعض التجار بدائرة حى المنتزه بمحافظة الإسكندرية بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى حجب السجائر المحلية عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها دون مبرر وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تم القيام بحملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط كلٍ من:

مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزته (15470) علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول.

مسئول عن إدارة محل لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزته (1500) علبة سجائر مختلفة الأنواع قام بإخفائها وحجبها عن التداول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

وفى سياق آخر، تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامها بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق فى الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي عبر شبكة "الإنترنت". وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مرشد سياحي، مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة) بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ (ألف وخمسمائة دولار أمريكي- إثنى عشرة ألف جنيه مصري) من قبل إحدى السيدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مدعية بأنها (موظفة بإحدى الحكومات الأجنبية) وزعمت قيام السلطات ببلادها منح مواطني بعض الدول إعانات مالية لتحسين مستوى معيشتهم، وطلبت منه تحويل وإيداع المبلغ المالي "المستولى عليه" بأحد الحسابات البنكية بالبلاد كمصاريف إدارية وشحن لاستلام الإعانة المالية المزعومة. Advertisements وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة، عن أن وراء تلك الواقعة إحدى السيدات (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية – مقيمة البساتين بالقاهرة)، إذ قامت المذكورة بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق في الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مستغلة مهارتها في التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي والهواتف المحمولة الحديثة.

وذلك عن طريق إنشائها وإدارة صفحات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسماء وصفات منتحلة – خلافًا للحقيقة، من بينها الصفحة الإلكترونية التي قامت من خلالها الإيقاع بالمجني عليه، وتقوم بإرسال العديد من طلبات الصداقة بطريقة عشوائية وعقب قبولها من ضحاياها تزعم قدرتها على منحهم إعانات مالية تبلغ مائة ألف دولار أمريكي مُرسلة من الخارج لمساعدة محدودي ومتوسطي الدخل ببعض الدول لتحسين مستوى دخلهم وتطلب من ضحاياها إيداع مبالغ مالية في العديد من الحسابات البنكية كرسوم إدارية للسير في إجراءات إرسال الإعانة المالية المزعومة للبلاد. وكما أسفرت التحريات عن قيام المتهمة بفتح العديد من الحسابات البنكية باسمها بالعديد من البنوك المصرية ببيانات مخالفة للحقيقة من حيث محل إقامتها وترددها على ماكينات الصراف الآلي لسحب المبالغ المالية المستولى عليها دون الدخول لصالات البنوك حتى تكون بمنأى عن ضبطها. وعقب تقنين الإجراءات أشارت التحريات إلى تردد المتهمة على ماكينات الصراف الآلي بمناطق (القاهرة الجديدة – مدينة نصر – المعادي) وتستأجر شقة سكنية بمنطقة البساتين بالقاهرة، وحال ترددها على ماكينة الصراف الآلي لأحد البنوك بمنطقة القاهرة الجديدة أمكن ضبطها وعُثر بحوزتها على ما يلي، عدد ( 5 ) بطاقات دفع إلكتروني جميعهم باسم المتهمة، ومبلغ ( 10000 ) جنيه مصري من متحصلات نشاطها الإجرامي، وعدد ( 2 ) هاتف محمول.