مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. ضبط موظف استولى على 3 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. ضبط موظف استولى على 3 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا المهمة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

إحالة عاطل لحيازته 3 آلاف قرص مخدر بالمرج للمحاكمة





أحالت نيابة المرج الجزئية، عاطلا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة حيازته على 3695 قرصا مخدرا من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.



أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عقب تحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط أحد العناصر الإجرامية ("له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة الوراق) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة إمبابة وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبحوزته (16 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1،920 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول ).





ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة المستوردة والمهربة جمركيًا بداخل ثلاث صيدليات بالقاهرة لبيعها للشباب بدون تذكرة طبية.

ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، اليوم الجمعة، مرتكب واقعة التعدي على طفل بالضرب وتصوير مقطع فيديو بالواقعة وبثها عبر شبكة الإنترنت.

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بإحدى الجهات الحكومية فى محافظة قنا لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء على أكثر من ثلاثة ملايين جنيه.



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط ضبط 4603 أشخاص خالفوا قرار حظر تحرك المواطنين على مستوى الجمهورية، بجانب ضبط عدد (1047) مركبة مخالفة.