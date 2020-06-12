أخبار مصر | بعد تبديلهما بالخطأ.. مستشفى كفر الزيات يستخرج جثتي متوفيين بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تبديلهما بالخطأ.. مستشفى كفر الزيات يستخرج جثتي متوفيين بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحي، في خطأ كبير، بعد أن قامت بتسلم جثة بديلة لجثة سيدة متوفاة بفيروس كورونا المستجد لأهليتها بعد وفاتها داخل الحجر الصحي، وبعد ساعات من دفنها تم الدفع بفريق من الطب الوقائي، واستخرج جثتها وتسليمها لأهليتها وتسليم الجثة الثانية لأهليته.

وانتهى فريق الطب الوقائي بالغربية، اليوم الجمعة، من دفن جثمان السيدة المتوفاة بالحجر الصحي، في مقابر أهليتها بالمحلة، بعد وصول الجثمان بسيارة إسعاف للمحلة، حيث وصل الجثمان ملفوفا بكفن من 3 طبقات، وكيس بلاستيك واحد فقط، والكيس الأخير تم الاستغناء عنه والتخلص منه بعد دفنها بالخطأ في مقابر كفر الزيات، وعقب انتهاء إجراءات الدفن بمقابر أهليتها بالمحلة، تم تعقيم وتطهير المقابر، وتعقيم سيارة الإسعاف، وإشعال النيران فى النعش الخشبي المستخدم فى نقلها والتخلص منه كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن أسرة السيده"ه.ع.ا" من سكان مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد تسلمت جثمانها بعد استخراجه من مقابر متوفي آخر بكورونا بمقابر الرجال بكفر الزيات، بعد أن قامت إدارة المستشفى بتبديل جثتها بالخطأ لأسرة متوفى أخر ودفنها بدلا من المتوفي الآخر بمقابر الرجال بكفر الزيات، وتسليم جثة المتوفي لأهليتها.

تسجيل 1442 إصابة جديدة بكورونا.. و35 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة.

Advertisements

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".