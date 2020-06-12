«السياحة» تحذر شركات السياحة من التعامل مع الفنادق غير الحاملة للشهادة الصحية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة السياحة والآثار شركات السياحة من التعامل مع الفنادق غير الحاملة للشهادة الصحية، فيما تابعت لجان التفتيش التزام الفنادق بالتعليمات المقرر من جانب اللجان المشتركة، والتي تم على أساسها منح الشهادة الصحية للفندق.

وكشفت الوزارة عن بلوغ عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية 218 فندق، حيث تسلم ٢٢ فندقا بأربعة محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى والإسكندرية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٨ فنادق بمحافظه جنوب سيناء هي ريكسوس شرم الشيخ، وريكسوس سي جيت 1، وريكسوس سي جيت 2، وجاز ميرابيل ريزورت، وباروتيل بيتش ريزورت، وباروتيل اكوا بارك، ونوبيان فيلدج، وتيفولي، و٦ فنادق بمحافظه البحر الاحمر هي ثري كورنرز الفيروز بلازا، وثري كورنرز هابي لايف، وثري كورنرز سي بيتش ريزورت، وكلوب ازور، ورويال ازور، وجنة سفاجا، و٥ فنادق بالقاهره الكبري هي فلامنكو، وبريزدنت، ونيو بريزدنت، وهليتون بيراميدز جولف ريزورت، وسويس ان بيراميدز جولف ريزورت، و٣ فنادق بمحافظه الاسكندرية هي راديسون بلو، ومرحبا، وهوليداي.

وأضاف مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتي الان إلى ٢١٨ فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وعلي صعيد متصل، يترقب حاليا القطاع السياحي الخاص استئناف حركة السياحة الخارجية، وحجم الطلب على المقصد السياحي المصري خلال مرحلة ما بعد أزمة كورونا، حيث تم منح حزمة من الحوافز والتخفيضات لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية، من بينها إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠.

كما قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنت على الجالون الواحد.

أما وزارة الطيران المدني، فمنحت شركات الطيران تخفيضات بنسبة ٥٠% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة ٢٠% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية وذلك للطيران المباشر حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.

كما منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة ٢٠ % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وكذلك تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض ١٥ يوما.

وكشفت الوزارة عن بلوغ عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية 218 فندق، حيث تسلم ٢٢ فندقا بأربعة محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى والإسكندرية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٨ فنادق بمحافظه جنوب سيناء هي ريكسوس شرم الشيخ، وريكسوس سي جيت 1، وريكسوس سي جيت 2، وجاز ميرابيل ريزورت، وباروتيل بيتش ريزورت، وباروتيل اكوا بارك، ونوبيان فيلدج، وتيفولي، و٦ فنادق بمحافظه البحر الاحمر هي ثري كورنرز الفيروز بلازا، وثري كورنرز هابي لايف، وثري كورنرز سي بيتش ريزورت، وكلوب ازور، ورويال ازور، وجنة سفاجا، و٥ فنادق بالقاهره الكبري هي فلامنكو، وبريزدنت، ونيو بريزدنت، وهليتون بيراميدز جولف ريزورت، وسويس ان بيراميدز جولف ريزورت، و٣ فنادق بمحافظه الاسكندرية هي راديسون بلو، ومرحبا، وهوليداي.

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وأضاف مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتي الان إلى ٢١٨ فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وعلي صعيد متصل، يترقب حاليا القطاع السياحي الخاص استئناف حركة السياحة الخارجية، وحجم الطلب على المقصد السياحي المصري خلال مرحلة ما بعد أزمة كورونا، حيث تم منح حزمة من الحوافز والتخفيضات لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية، من بينها إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠.

كما قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنت على الجالون الواحد.

أما وزارة الطيران المدني، فمنحت شركات الطيران تخفيضات بنسبة ٥٠% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة ٢٠% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية وذلك للطيران المباشر حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.

كما منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة ٢٠ % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وكذلك تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض ١٥ يوما.