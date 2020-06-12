شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة والدتها..طبيبة تتبرع بأجهزة تنفس بمستشفى عزل بنها التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



في لفتة إنسانية وجهت مستشفي بنها التعليمي المخصصة لعزل مرضي كورونا، التحية والتقدير لإحدي طبيبات الفريق الطبي لقيامها بالإعلان عن التبرع بمبلغ مالي للمستشفي، لشراء اجهزة قياس قوة التنفس في الوقت الذي توفت فيه والدتها إثر مرض كورونا، حيث أصرت على التبرع بمبلغ مالي لإنقاذ أرواح المصابين والمرضي في موقف يجسد كل معاني التضحية.



وقالت المستشفي في بيان لها على صفحتها بالفيس بوك: «طبيبة توفت والدتها بالمستشفي هل قامت بتكسير المستشفي فقد رضيت بقضاء الله وتبرعت ب2000 جنيه للمستشفي لشراء فولو ميترز اجهزة قياس قوة تنفس للمستشفي، اللهم ارحم والدتها وتجاوز عن سيئاتها التربية بتبان وقت الشدة والله».



قالت الدكتورة امنية خليفة مدير المستشفي أن الطبيبة تدعي «مي» وتعمل ضمن الفريق الطبي بالمستشفى، جاءت بوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد والتي كانت تتطلب أن يتم وضعها بالرعاية المركزة، إلا أنهم لا يوجد اية أسرة فارغة، فتم وضعها بالقسم الداخلي بالمستشفى مشيرة أن الطبيبة أعلنت التبرع بمبلغ 2000 جنيه للمستشفى، كدعم منها لتوفير المستلزمات الوقائية للفريق الطبي وزملائها، إلا أنه بنهاية يوم أمس توفت والدتها، وتم التصريح لها بالدفن، وبالفعل خرجت لإنهاء مراسم تشييع جثمان والدتها، وبعد الانتهاء أتت إليه تخبره عن الاحتياجات الخاصة بالمستشفى لشراء المستلزمات الطبية اللازمة .

أضافت خليفة انه الرغم من الحالة النفسية إلا أنها أوفت بوعدها بتبرعها بمبلغ مالي للمستشفى، ورضت بقضاء الله على عكس ما حدث مسبقا من أهالى أحد المرضي الذي توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد من التعدى على طاقم التمريض بالمستشفى وإحداث تلفيات.مشيرة انها توجهت لإحدي الشركات واشترت 70 فلوميتر لاستخدامها من قبل الفريق الطبي بالمستشفى، لوقايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لتضرب بذلك مثلا في الرضا بقضاء الله وقدرة، والتأكد على التربية والخلق القويم الذي نشأت عليه.