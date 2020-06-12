شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر قها»: تعافي ممرضة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها، بمحافظة القليوبية، الجمعة، عن شفاء وتعافي وخروج الممرضة «زينب علي» التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد أثناء تعاملها مع مرضى الفيروس.
كان المستشفى أعلن مؤخرا شفاء وتعافي طبيب وممرضتين بعد تعافيهما، ليصل إجمالي حالات الشفاء والتعافي بالمستشفى منذ بدء الجائحة إلى نحو ٢٦٠ حالة.
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