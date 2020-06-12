شكرا لقرائتكم خبر عن «تأمين السويس» تعلن إجراء أول عملية قيصري لحالة اشتباه بـ«كورونا» بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مستشفى التأمين الصحي بالسويس، أنه تم إجراء عملية قصيرية لحالة اشتباه بكورونا داخل العزل بالمستشفى.

وأضافت المستشفى في البيان، أن حالة الأم والرضيعة بخير، حيث تمت الولادة وسط إجواء محاربة فيروس كورونا، واستكمالا للخدمات المميزه التي تقوم بها مستشفى التأمين الصحي بقيادة الدكتور محمود عبدالنبي مدير عام المستشفى، والدكتورمحمود فتحي نائب مدير المستشفى.

وكانت مستشفى التأمين الصحي قد استقبلت فجر اليوم حاله ولادة قيصرية مشتبه إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد19)، وعلي الفور قام فريق قسم النساء والتوليد النوباتجي بتحضير الحاله لإجراء عملية الولادة القيصرية للحاله وهي العمليه الأولي من نوعها بالمستشفى.

قام بإجراء العملية الفريق الطبي كل من الدكتور تامر الشرابي أخصائي النسا والتوليد، والدكتور طاهر أنور طبيب التخدير، ومن التمريض إيمان السيد، ومروه غريب، وإيناس إسماعيل.