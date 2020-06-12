شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين، والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة إستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زياده الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لاتألوا جهداً في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

أكد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة، بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية، مشدداً على مراعاة العدالة في التوزيع طبقاً للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثه للري والزراعة.

ومن جانبه أعلن المهندس علاء عفيفى وكيل وزاره الزراعة، قيام إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع أعضاء الحملة القومية للذرة الشامية، بالمرور على الحقول الارشادية المنزرعة بمحصول الذرة الهجين 168 أصفر، بناحية الملاحة بمركز الزقازيق وكذلك الحقول الارشاديه المنزرعة بأصناف 168 و176 هجين فردي أصفر بعدد من قري مركز ديرب نجم ،وذلك لمتابعة التجميعات الارشادية الخاصة بتوفير المياه في الأنشطة الزراعية.

وأضاف وكيل الوزارة ،أن الهدف من تلك الزيارات هو إرشاد وتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل، والتعرف على أحدث الطرق لحماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها ،وطرق الفحص المستمر لزراعات الذرة، كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الذرة الشامية .

فيما أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية، لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الاساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلي انتاجية للمحاصيل الزراعية.

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