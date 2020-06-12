شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر كورونا: وفاة ممرضة بالسويس.. وأول حالة بشمال سيناء.. و85 إصابة بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت مستشفيات العزل في المحافظات، الجمعة، خروج عدد من المتعافين من فيروس كورونا، أمس، وسجلت محافظة شمال سيناء اول حالة وفاة بالفيروس، وشهد عدد من المستشفيات استقبال مصابين جدد.

في الإسكندرية، أعلنت الدكتورة هبة عبدالكريم المدير الادارى لمستشفي مدن جامعة الإسكندرية في سموحه استقبال ٢٨ إصابة جديدة فيما تم تعافى وخروج ٥ حالات جديدة من مصابى الفيروس ليصل إجمالى حالات التعافى ٣١٠ حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات التي جرى تحويلها إلى مستشفيات للعزل الصحى ٥٦ حالة.

وأجرى حى الجمرك أعمال تعقيم وتطهير لعقار بشارع طلحه، بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس.

وفي بني سويف، كشف الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى بالمحافظة عن تعافى وخروج ٧ حالات جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي والخروج إلى ٨٠ حالة من الذين تم احتجازهم داخل المستشفى عقب الاشتباه في اصابتهم بالفيروس.

وفي البحيرة، شهد مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا إجراء عمليتى ولادة قيصرية لسيدتين إحداهما مقيمة في مركز كفر الدوار والأخرى مقيمة في محافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور محمود شهاوى الديب، نائب مدير المستشفى، إن فريق من الأطباء والتمريض قاموا بإجراء عمليتين متتاليتين، للولادة القيصرية،بشكل متتابع.

وفي كفرالشيخ، كشفت نتيجة التحليلات بالمعامل المركزية عن إصابة ٨٥ شخصًا بالفيروس، بعد أن أثبتت العينات ايجابية إصابتهم.

وفي السويس، توفيت ممرضة بقسم رعاية الأطفال بالمستشفى العام، متأثرة بإصابتها بالفيروس، لُتسجل أول حالة وفاة بين الأطقم الطبية في المحافظة، وتم نقل جثمانها لمشرحة المستشفى، مع اتباع الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى.

وفي شمال سيناء، سجلت المحافظة اول حالة وفاة لسيدة نتيجة إصابتها بالفيروس.

وقالت مصادر طبية، أن سيدة تدعي نشوي. س. ش، ٥٠ سنة، من مدينة العريش، توفيت نتيجة إصابتها بالفيروس، أثناء تلقيها العلاج في مستشفي العريش العام.

وتم دفنها في مقابر مدينة العريش، في حضور قوات الشرطة، وعدد قليل من أسرتها، وبعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز شقيقة المتوفاة في مستشفي العريش العام بعد ايجابية العينة الخاصة بها لفيروس كورونا المستجد، بجانب اجراء الكشف على المخالطين لها، وحجرهم منزليًا لمدة ١٤ يوما، بجانب تعقيم المنزل الذي تقطن به والمنازل المجاورة ضد الفيروس.

وفي الدقهلية، أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر، عن وفاة وحالة وإصابة 13 حالة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الحالات الإيجابية إلى 68 إصابة، مشيرًا إلى أنه جاري التعامل مع 43 حالة اشتباه.

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وفي القليوبية، أعلن مستشفى قها للحجر الصحى تحويل 4 حالات إصابة بالفيروس من المستشفى للعزل المنزلى بعد استقرار حالتهم الصحية وسلبية العينة الأولى الخاصة بهم وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بالمستشفى إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 256 شخصا

وأعلن مستشفى بنها للتأمين الصحى خروج طبيب العظام أحمد عبدالمعطى بعد تعافية وتماثلة للشفاء.

وفي الوادي الجديد، قال المحافظ اللواء محمد الزملوط إن المحافظة سجلت ٥ حالات إصابة جديدة بمركزي الخارجة والداخلة ،ليرتفع اجمالى عدد المصابين إلى ١١٧ حالة .

وفي المنيا، سجلت المحافظة حالتي وفاة جديدتين، تم احتجازهما داخل مستشفي العدوة المركزي للعزل الصحي، فيما أكدت التحاليل الطبية إصابة 50 شخصا وتم نقلهم من مستشفيات العزل إلى الحجر الصحي، وواصلت الأطقم الطبية بمستشفي حجر ملوي علاج 128 مصابًا تم احتجازهم داخل أقسام العزل والرعاية.

وفى أسيوط، كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي نحو 136 مريضاً من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي كوفيد 19 من أبناء الجامعة.