شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» و«الشباب» تطلقان حملة لتعقيم المساجد والمنشات الحيوية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديريتي الأوقاف والشباب والرياضية، حملة لتعقيم المساجد وملاحقاتها، وبعض المنشات والمؤسسات الحكومية التابعة لمديرية الأوقاف بالمحافظة .

قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، في إطار التعاون المشترك بين الأوقاف والشباب والرياضة تم إطلاق حملة تطهير وتعقيم بعض المنشات والمؤسسات الحكومية التابعة لمديرية أوقاف المنيا ومؤسسات حكومية أخرى، حيث قامت مديرية الشباب الرياضة بقيادة مندى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا يرافقه الشيخ سلامه عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا بتعقيم وتطهير المبنى الكائن بـ 6 أكتوبر وتعقيم إدارة العقود والأملاك والإدارة الهندسية والشئون القانونية وبعض المقرات الأخرى ومديرية أوقاف المنيا .

قدم «سلامة» الشكر للمشاركين في الحملة، قائلاً: «ليست المرة الأولي التي يتم من خلالها تعقيم وتطهير المساجد ومقرات المديرية.. سألين المولي عز وجل ان يكشف الغمة عن البشرية وان يحفظ مصر قيادة وشعباً».