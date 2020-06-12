شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 18 مصابا بـ«كورونا» وإجراء الولادة القيصرية الـ11 بـ «عزل إسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، اليوم، عن خروج ١٨ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد التأكد من سلبية التحاليل للعينة الثانية لهم، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٦٢١ حالة.

وقالت الدكتورة الهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، إن الـ ١٨ حالة ممن كانوا بالمستشفى والمصابين بفيروس كورونا المستجد خرجوا اليوم بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم الشفاء التام وتحول نتائجهم من الإيجابي إلى السلبي.

وأشارت مدير المستشفى، أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم التحية على الخروج والتعافي، مؤكدة شكرها على مجهودات الفريق الطبي وتقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى وتحقيق هذه الأرقام العالية للمتعافين، مقدمة تهانيها للمتعافين، مؤكدة أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد واخلاص للمساهمة في رسم البسمة على وجوه مصابي كورونا لتعافيهم.

فيما توجه المتعافين بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فبها لزيادة الحرص وتفادى الإصابة بالمرض.

يذكر أن مستشفى اسنا التخصصي تتصدر المشهد المبهج في مصر، من ناحية أكثر المستشفيات في نسب الشفاء والتعافي من فيروس كورونا من بين كل مستشفيات المخصصة لعزل مصابى كورونا بالوصول إلى ٦٢١ حالة تعافى واجراء ١٠ عمليات ولادة قيصرية لسيدات تلقين العلاج بداخلها.

وفي نفس السياق شهدت مستشفى عزل اسنا، إجراء الولادة القيصرية الـ ١١ لسيدة حامل في العقد الثالث من عمرها ووضعت مولود ذكر، وتتلقى علاج الفيروس بالمستشفى، وسط إجراءات احترازية عالية لحماية المولود.

Advertisements

وتم وضع الأم والجنين تحت الرعاية الطبية الكاملة، وبإشراف طبي من أطباء الحجر الصحي، والنساء الولادة، محققة الترتيب الاول على مستوى الجمهورية في إجراء عمليات الولادة القيصرية للسيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا واللاتي يتلقين العلاج بالمستشفى.