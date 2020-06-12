شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» بالشرقية تنظم مناظرة شعرية في حب مصر «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، حرص المديرية على خلق روح التنافس بين الشباب وشغل أوقات فراغهم ب، طرق إيجابية وخاصة في ظل تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وقرار غلق مراكز الشباب تفعيلاً للإًجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرا إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قام النادي الثقافي بالمديرية بتنظيم مناظرة شعرية بين الشباب المبدعين في حب مصر أون لاين.

وأضاف وكيل وزارة الشباب أن المناظرة ستكون من خلال تحديد أحد الأعمال الشعرية لمشاهير الشعراء، ومن ثم الإستماع إلى آراء الشعراء الشباب المبدعين وتحليلاتهم النقدية تجاه أبيات القصيدة ،ومدى الإلمام بالصور الشعرية وفنيات القصيدة ،مشيرا إلى ان الاشتراك والتسجيل في المناظرة سيكون من خلال الاستمارة الالكترونية على الرابط التالي

https://forms.gle/rxsBCXzPHqv7HHBi6

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن شروط الاشتراك في المناظرة الشعرية تتمثل في أن يكون المتسابق عضو مركز شباب ومسدد اشتراك العام المالي 2019-2020، وأن يكون المتسابق ضمن المرحلة العمرية 18-35 سنة، وأن يتم اختيار المتسابقين من خلال قرعة علنية بمديرية الشباب والرياضة من خلال بث مباشر لاعلان نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين على أن يمنح ١٠ من الفائزين بالمسابقة جوائز مادية وشهادات تقدير.

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة إستثمار أوقات فراغ الشباب وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية، التي تساعدهم على التفكير والابداع ورفع المستوى الفكري والثقافي بالاضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

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