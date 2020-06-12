شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يناشد المتعافين من كورونا التبرع ببلازما الدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت محافظة الفيوم التواصل مع المتعافين من فيروس «كورونا المستجد»، الذين تنطبق عليهم الشروط الصحية للتبرع ببلازما الدم لصالح المرضى لمساعدتهم على التماثل للشفاء.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أجرى إتصالاً هاتفياً مع الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة للتنسيق لإتاحة جهاز فصل البلازما داخل المركز الاقليمي لنقل الدم بالفيوم، وذلك في إطار جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً أن التبرع خاضع للشروط الصحية الآمنة.
وأكد محافظ الفيوم، أن التبرع ببلازما الدم يُعد عمل قومي وإنساني نبيل يجب على جميع المتعافين الذين تنطبق عليهم الشروط التحلي به لصالح المرضى والمصابين الآخرين.
وناشد المحافظ كافة المتعافين من فيروس كورونا المستجد ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية الراغبين في التبرع التواصل مع المحافظة عبر رقم الواتس آب 01551572155، مشيراً أن المحافظة ستوفر وسيلة انتقال مجهزة لنقلهم لمكان التبرع وإعاتدتهم مرة أخرى.
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