شكرا لقرائتكم خبر عن 50 إصابة جديدة وتسجيل حالتي وفاة اشتباه بـ«كورونا» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة المنيا، حالتين وفاة جديدتين، تم احتجازهما داخل مستشفي العدوة المركزي للعزل الصحي، للاشتباه في إصابتهم بكورونا، أحداهما لسيدة من مدينة بني مزار تبلغ من العمر 74 سنة، ربة منزل، والثانية لشخص من قرية البسقلون بمركز العدوة يبلغ من العمر 70 عاما.
فيما أكدت التحاليل الطبية إصابة 50 شخصا بالوباء جاري نقلهم من مستشفيات العزل الصحي إلى مستشفيات الحجر الصحي .
بينما تواصل الأطقم الطبية بمستشفي حجر ملوي علاج 128 مصاب تم احتجازهم داخل أقسام العزل والرعاية.
أشاد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، بخطة مكافحة العدوي في توزيع مسارات المستشفى الأمنة والغير آمنة بمستشفى التامين الصحي، حفاظا على الطاقم الطبي وتقليلاً لمعدلات نقل العدوي خلال هذه الفترة، كما شدد نائب المحافظ، على تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتخلص الأمن ورفع النفايات الطبية الخطرة من مستشفى صدر المنيا، ليتم التخلص الأمن منها وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة، وعدم تراكمها كي لا تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة للمواطنين، لا سيما في تلك الظروف التي نمر بها حاليا، والتي تتطلب اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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