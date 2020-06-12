شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن تلقي 13 شكوي عبر «واتس آب» من متضرري كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم إستقبال 13 شكوي من المواطنين عبر رقم "الواتس آب"، والمخصص لتلقي شكاوى وإستفسارات المواطنين من إمتناع مستشفيات العزل الصحي عن إستقبالهم لتلقي العلاج اللازم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة فورا وفقا لآلية العمل المحددة.

أوضح المحافظ أن الشكاوى الواردة، تضمنت 3 شكاوي من المواطنين بخصوص عدم دخول مستشفيات «فاقوس – الأحرار- الزقازيق العام» لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، و10 شكاوى وإستفسارات عن الأعراض التي تظهر في حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

أضاف محافظ الشرقية أن آلية التواصل مع الشكاوي الواردة عبر الواتس آب، تتم من خلال متابعة دقيقة من فريق عمل بغرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام يقوم بالإتصال الفوري بمسؤولي إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة ،للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكوي، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع الفيروس والرد على استفساراتهم.

وكانت محافظة الشرقية قد أعلنت عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070، بالإضافه إلى الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والموقع الالكتروني للمحافظة لتلقي شكاوي المواطنين بشأن جائحة كورونا، والتواصل الفوري مع الجهات المعنية لمتابعة الشكاوي الواردة وحلها فورا.