شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير معامل ومشرف بإدارة طور سيناء الصحية بكورونا.. وشفاء أسرة الشهيد العواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب الدكتور ياسر محمد الهادي مدير معامل إدارة طور سيناء الصحية واخصائي تكنولوجيا المختبرات الصحية، والدكتور احمد زغلول مشرف معامل إدارة طور سيناء الصحية، بفيروس كورونا وقد اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إصاباتهم وتداولته الصفحات على مدار واسع وتمني لهم سكان طور سيناء الشفاء العاجل من ذلك الفيروس:

بينما تماثلت اسرة الشهيد محمود ناجي للشفاء والده ناجي العواد ووالدته غاده مختار وشقيقه محمد ناجي الطالب بكلية الشرطة وخروجهم جميعا في من العزل بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل توفي امس عرفات احمد يونس موظف بالمعاش بطور سيناء بمستشفي العزل بالإسماعيلية بعد إصابته بفيروس كورونا، وقد طالب سكان جنوب سيناء ببيان يومي من مديرية الصحة يوضح الموقف من الاصابات لكورونا في كل مدن المحافظة حتي تكون هناك توعية للمواطنين .

وكانت خصصت مديرية الصحة ٤ مستشفيات للعزل بجنوب سيناء بالإضافة لاماكن لعزل المخالطين بعد تعدد الإصابات بجنوب سيناء وسط إجراءات وقائية واحترازية.

الدكتور ياسر محمد الهادي مدير معامل إدارة طور سيناء الصحية