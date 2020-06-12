شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب «الحسين»: «البلاء والاختبار سنة من سنن الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ مصطفى عبدالسلام، أن البلاء والاختبار سنة من سنن الله مدللاً على ذلك بالآية القرآنية ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) .

وأضاف الشيخ عبدالسلام خلال خطبته بمسجد الحسين والتى حملت عنوان ( أسباب رفع البلاء )، أن من أهم أسباب رفع البلاء صدق التوكل على الله مع حسن الأخذ بالأسباب «مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا».

وتحدث خطيب الحسين عن الأعرابي الذي سأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن ناقته: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال (صلى الله عليه وسلم): «اعقلها وتوكل»، كما عاب سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على جماعة من الناس ذهبوا إلى الحج بدون زاد، فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون، قال: بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حَبَّه في الأرض ثم يتوكل على الله .

وأشار خطيب الحسين إلى أن من الأسباب التي تعجل برفع البلاء تفويض الأمر إلى الله وإدراك أن الأمر كله أولاً وآخرًا بيد الله فهو القادر على رفع البلاء وكشف الغمة بعد التوكل والأخذ بالأسباب .

وتابع، أن من الأمورالتي يجب أن نتحلى بها لرفع البلاء فعل الطاعات والاستغفار لكشف الكرب وتفريج الهم، كذلك علينا بالتضرع إلى الله خاصة ونحن في حالة الاضطرار هذه، مشيراً للآية القرآنية الكريمة «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ».

يُذكر ان هذه هي الجمعة الثالثة التي تقام فيها الصلاة بحضور العاملين فقط مع الضوابط الاحترازية منذ اغلاق المساجد .

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