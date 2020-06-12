شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة الشوارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



قال محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، إنه في إطار تنفيذ خطة المحافظة وتكثيف أعمال التطوير والتجميل قامت رئاسة الحي بأعمال تجميل وطلاء للحوائط والأرصفة أسفل كوبري فيصل وموقف الازهر ومحيط ميدان عمر مكرم.



وأضاف بشير إنه تم دهان استراحات المواطنين على جانبي سور مصنع سيد، وتركيب كشافات جديدة بمحيط عمر مكرم، وذلك لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للشوارع.



وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع بمختلف المناطق بمراكز ومدن المحافظة لإعادة الشكل الجمالى والحضارى لها.



وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة الدعم للأحياء والوحدات المحلية لرفع كفاءة الطرق والشوارع وتقديم أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمناطق الخدمية والحيوية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين طبقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأشار محافظ أسيوط إلى استكمال أعمال التطوير والتجميل بنطاق المحافظة وتكثيف الأعمال خلال الفترة القادمة حيث تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء باستمرار المتابعات اليومية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإنجازها في أسرع وقت ممكن للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافه ورفع القمامة والتجميل وازالة الاشغالات وصيانة كشافات الانارة واستكمال الأرصفة وطلاء البلدورات مؤكداً أن هناك خطة وضعت من قبل المحافظة لتجميل وتطوير ورفع كفاءة الشوارع لإعادة الشكل الحضارى للمحافظة ومنع أسباب التلوث البيئي والبصري والحفاظ على الصحة العامة.

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