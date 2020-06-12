شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت حار.. والقاهرة 38 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس حار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال الصعيد معتدل على الجنوب.

وهناك فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً (20 % تقريباً) على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحرى، وأمطار خفيفة رعدية أحياناً (30 % تقريباً) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، نشطة على شمال الصعيد، وعلى مناطق من الصحراء الغربية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد الغربي يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما تتأثر باقى الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي مع منخفض صحراوي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 30 )، السواحل الشمالية ( 80 – 40 )، شمال الصعيد ( 50 – 25 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 15 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «38– 22»، الإسكندرية «31– 21»، قنا «42- 26»، الأقصر «43 – 27»، أسوان «44 – 29».

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