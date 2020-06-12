شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو جنوب سيناء: إيطاليا تستأنف الحركة السياحية لشرم الشيخ 18 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرو جنوب سيناء أن ايطاليا ستبدأ تشغيل الطيران واستئناف الحركة السياحية لشرم الشيخ فى 18 يوليو، وأوكرانيا ستبدأ إيفاد السياح فى 11 يوليو، لافتا إلى أنه جارى التوافق على مواعيد تشغيل الخطوط الجوية مع طاجيكستان وبيلا روسيا ومن المتوقع تحديد مواعيد خلال اليومين المقبلين.

وقال مكرم لـ"الخليج 365" بدأنا بالفعل الاجراءات ويوجد مراسلات بيننا وبين الدول والاسواق السياحية الهامة بالنسبة لجنوب سيناء، واتفقنا مع البعض على تواريخ تشغيل الطيران بالفعل فيما ننتظر رد البعض الآخر.

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وأكد على أن الفنادق بدأت تستعد لعودة السياحة بقوة وتتقدم للحصول على تراخيصها وشهادة السلامة الصحية وفقا لشروط مجلس الوزراء، لاستضافة السياحة الداخلية والاستعداد للحركة الدولية فور فتح المجال الجوى.

وكشف مكرم أن هناك أسواق سياحية عديدة أبدت استعدادها لزيارة مصر بمجرد فتح المجال الجوى، مشيرا إلى أن شرم الشيخ وجهه مميزة ولديها شهرة عالمية فى عدد من الأسواق الدولية، موضحا أن الجمعية تقوم بالتزامن مع استعدادات الفنادق تقوم حاليا بالتواصل مع الاسواق السياحية المختلفة وكذلك منظمى الرحلات، لشرح الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر بشكل عام والقطاع الفندقى بشكل خاص، لطمأنتهم حول الأمان الصحى فى مصر، منوها إلى ان هناك دول لديها استعداد لاستئناف السياحة، وفى مقدمتهم ايطاليا وأوكرانيا وبيلاروسيا.

وتوقع ان ترتفع نسب الاشغال بشكل جيد مع شهور الصيف، خاصة اننا مع استئناف الحركة الدولية خلال يوليو، فى ظل اعلان اغلب الدول الاوربية استئناف حركتها بداية من منتصف يونيو الجارى، مؤكدا أن جميع الجهات تقوم بالاستعداد سواء الدولة من حيث دراسة استعادة الحركة السياحية، أو الفنادق من خلال توفيق اوضاعها من خلال مبادرات التمويل التى وفرتها الدولة والبنك المركزى، أو تنفيذ الاجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء.