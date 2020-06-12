كنيسة الكويت القبطية تفتتح اليوم مؤتمر "عليك توكلت" الشبابي أونلاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح كنيسة مارمرقس بالكويت، اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر "عليك توكلت"، وذلك عبر البث المباشر "أونلاين "، تحت رعاية الأنبا أنطونيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأراضي المقدسة والشرق الأدنى.
ويشارك بفعاليات المؤتمر القمص داود لمعي، راعي كنيسة القديس مارمرقس كليوباترا، وذلك من خلال إلقاء محاضرة روحية أونلاين، ويستمر مؤتمر "عليك توكلت"، على مدار يومي الجمعة والسبت، ويبث من خلال الموقع الرسمي للكنيسة.
فيما بدأ الأقباط الاثنين الماضي، صوم الرسل الذى يحل بعد الاحتفال بـ"أحد العنصرة"، وهو عيد حلول الروح القدس على تلاميذ السيد المسيح، وفقًا للعقيدة المسيحية، وهو اليوم الخمسين بعد القيامة والعاشر بعد عيد الصعود.
وتعتبر المراجع القبطية صوم الرسل أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية فى كل أجيالها، وأشار إليه المسيح بقوله، "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم، حيث بدأوا بعد ذلك رحلة التبشير بالمسيحية فى كل العالم.
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