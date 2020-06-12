كنيسة مارجرجس حلوان: أطباء متطوعون لمساعدة مرضى كورونا وتقديم استشارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت كنيسة القديس مار جرجس بحدائق حلوان، تحت رعاية الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين، خدمة جديدة لتقديم الاستشارات الطبية لدعم مرضى فيروس كورونا المستجد، حيث يشارك بالخدمة عدد من الأطباء المتطوعين، بهدف تقديم استشارات طبية عبر الهاتف أو خدمة الرسائل النصية عبر تطبيق "واتس آب" لمساعدة مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقي العلاج والنصائح الطبية اللازمة. جدير بالذكر، إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد.

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