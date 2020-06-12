فيديو.. بلازما المتعافين حياة للمصابين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ اللحظات الأولى لإعلان وزارة الصحة عن دعوتها للمتعافين من فيروس كورونا للتبرع ببلازما الدم الخاصة بهم لإنقاذ الحالات المصابة بالفيروس القاتل، تسابق المتعافون من الوباء الخبيث على التبرع بالبلازما لإنقاذ الأرواح من وباء كوفيد 19. وفى هذا الفيديو نستعرض معا تفاصيل القصة..

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