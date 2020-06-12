شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلتين لأمستردام وفرانكفورت لإعادة مواطنى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة مصر للطيران ، اليوم الجمعة ، تسيير رحلاتها الجوية إلي بعض الدول الأوروبية ،لنقل عدد من مواطنى الاتحاد الأوروبى من العالقين فى مصر بالتنسيق مع عدد من السفارات ، وذلك ضمن الجسر الجوي الاستثنائي الذي تنظمه وزارة الطيران المدني بسبب تعليق حركة الطيران بين الدول وبعضها كإجراء احترازي من الحكومات لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد عبر المسافرين.

صرحت مصادر مطلعة بالطيران ، بأن شركة مصر للطيران سيرت رحلتين من مطار القاهرة الدولي إلي امستردام وفرانكفورت ، وعلي متنها عدد من مواطني الإتحاد الأوروبي ، حيث تعد هذه الرحلات ذهاب فقط على أن يتم نقل المصريين العالقين في هذه الدول في مرحلة العودة ، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلات أخرى أيام 14 و15 يونيو الجاري إلى باريس وفيينا وميونخ.

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران النقل الوطني لجمهورية مصر العربية ، عن فتح باب الحجز لعدة وجهات علي الرحلات الاستثنائية التي تنظمها الشركة لعودة المصريين العالقين بالخارج ، وتشمل الوجهات المانيا ، انجلترا ، النمسا ، فرنسا ، ايطاليا ، واشترطت مصر للطيران أن يكون الركاب المتجهين من القاهرة إلي تلك الوجهات ، من حاملي جنسيات تلك الدول ، وحاملي الإقامات الدائمة بتلك الدول ، والمسموح لهم بالمرور عبر تلك الوجهات إلي وجهة أخري ( مع شرط وجود تذاكر مكملة إلي الواجهة النهائية) .

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وأكدت الشركة علي عدم قابلية استرداد التذاكر ويسمح بالتعديل وفقاً للشروط والأحكام ، حيث سيتم إتاحة الرحلات علي نظم الحجز .